В Ростове новогодние ели выбрасывают из окон

В Ростове-на-Дону один из жителей дома на Пушкинской улице решил избавиться от новогодней ели еще до праздника Старого Нового года и выбросил дерево из окна. Ель застряла в ветках деревьев и теперь случай с «летающими елками» обсуждают в Сети.

Как стало известно из социальных сетей, житель дома на Пушкинской улице в Ростове решил избавиться от елки и выбросил ее из окна. Однако, до земли она не долетела – елка застряла в ветках деревьев. Фотографию с застрявшей елкой разместили в сообществах города Ростова, где теперь пользователи бурно обсуждают ситуацию.

Пользователи утверждают, что они сами бросают ель из окна, а потом уже с земли ее несут в мусорные баки. Так, утверждают комментаторы, хвоя елки не обсыпается по всему подъезду и само дерево не приходится тащить по ступенькам.

Однако, многие жалуются на то, что некоторые жители домов выбрасывают елки из окна и деревья так и остаются висеть на ветках высоких тополей или же лежать на земле под балконами. В комментариях жители Ростова и других городов поделились историями с неответственными горожанами, которые выбрасывают елки из окон, бросают на балконы соседей мусор и даже швыряют кастрюли с винегретом.