Цукерберг рассказал об изменениях в новостной ленте Facebook

Марк Цукерберг рассказал об изменениях, ожидающих Facebook, и пояснил причину нововведений. На своей странице в Facebook он написал, что лента новостей теперь будет показывать события и записи с приоритетом на посты от родных и друзей пользователя.

По словам Цукерберга, лента новостей на Facebook сейчас представляет собой не ту работу, которая задумывалась изначально. При создании новостной ленты основатели социальной сети намеревался применить ее как метод для контактирования пользователей. Сейчас же, в ленте преобладают рекламные посты и публикации с новостями СМИ.

Марк Цукерберг сообщил, что в скором времени к новостной ленте будет применен новый алгоритм работы, благодаря которому пользователю будут видеть больше новостей от друзей и меньше рекламы со сторонних аккаунтов. Такой алгоритм для лучшей работы новостной ленты, пояснил Цукерберг, уже разрабатывается, на выпуск обновленного механизма работы потребуется несколько месяцев.