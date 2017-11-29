В период праздников пассажиры метро и МЦК получили 127 тысяч подарков

На официальном сайте мэра и правительства Москвы опубликован отчет о том, сколько подарков раздали москвичам в период новогодних праздников. Сообщается, что большую часть получили пассажиры метро и МЦК, им раздали 127 тысяч подарков.

В период с 25 декабря по 8 января в столичном метрополитене раздавали подарки пассажирам в честь новогодних праздников. Сообщается, что в основном это были различные сувениры и полезные вещицы. Пассажиры рассказывают о том, как получали призы в виде игрушек, шоколада, блокнотов и ручек. Кроме того, некоторые смогли бесплатно получить аксессуары с функцией транспортной карты «Тройка».

Подарки в разные дни вручали наряженные Дед Мороз и Снегурочка, а также организаторы различных конкурсов. Все это спонсировали власти Москвы.