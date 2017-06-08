В Новогодние праздники жители Москвы втрое реже обращались к врачам

На сайте мэра Москвы появилась информация о том, что в период новогодних праздников по сравнению с прошлым годом москвичи втрое реже обращались к врачам. В больницах помощь у медиков попросили около 150 тысяч человек, в аналогичном периоде прошлого года к врачам обращались около 450 тысяч человек.

Как сообщается, в период с 30 декабря по 8 января к медикам обратились 112 тысяч москвичей старше 18 лет и около 40 тысяч юных пациентов. С 1 по 10 января на дом врача вызвали 78 тысяч человек.

По данным, каждый день на выездах работали 500 медицинских работников. Помимо этого, в праздники на улицах Москвы в течении всего дня и ночи дежурили бригады с врачами скорой, около 260 медиков и медицинских сестер.

Такое снижение числа пациентов по сравнению с прошлым годом руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун пояснил снижением заболеваемости. По его словам, в этом году отсутствует сезонная вспышка заболеваемости ОРВИ. Также Хрипун отметил, что результаты демонстрируют положительные итоги масштабной кампании по вакцинации москвичей от гриппа.