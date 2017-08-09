Александр Ширвиндт в тишине простился со своим другом Михаилом Державиным

Популярный отечественный актер Александр Олешко опубликовал на страничке своего аккаунта Instargam фото Александра Ширвиндта, одиноко смотрящего в пустой зал, который безмолвно простился со своим другом Михаилом Державиным.

Данная фотография была сделана Олешко буквально через час после того, как стало известно об уходе из жизни Державина, прокомментировал данный пост актер. Ни для кого не секрет, что Ширвиндта и Державина с детских годов связывала крепкая дружба. Никакими словами невозможно передать смерть лучшего друга.

Напомним, что народный артист Российской Федерации Михаил Державин ушел из жизни 10 января, на 82-м году жизни.