Европейский суд предал особняк властям Санкт-Петербурга

Европейский университет в Петербурге предоставил под контроль Смольного Малый мраморный дворец (особняк Кушелева-Безбородко), располагающийся на Гагаринской улице, информируют СМИ, ссылаясь на руководителя аппарата ректора вуза Аллу Самолетову.

Окончательная передача здания состоялась в минувшем декабре. На данный момент Малый Мраморный дворец состоит под контролем Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга, в то время как Европейский университет в полной мере «въехал» в новое здание неподалеку от дворца еще в середине осени.

Самолетова подчеркнула, что у муниципальных властей не было каких-либо нареканий по сохранности Малого Мраморного дворца. Подчеркивается, что в минувшем месяце Рособрнадзор снова отрицательным образом ответил Европейскому университету в Петербурге в получении разрешения на образовательную деятельность. Ранее она была заморожена, после чего представители университета сами ее отозвали, с целью подачи новой.