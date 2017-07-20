Даниэль Смит о том, как переработка мусора в энергию решает проблему обращения с ТКО

ФАН разместило на своем сайте материал, автором которого выступает канадский общественно-политический деятель Даниэль Смит. В нем рассказывается о том, как в Альберте (четвертая по величине и одна из самых богатых канадских провинций) назрела проблема обращения с мусором. Отмечается, что утилизация отходов уже не является эффективным решением, по причине чего в Альберте хотят воспользоваться шведскими наработками. Эта скандинавская страна с 1904-го года занимается сжиганием своего мусора. Положительное решение проблемы позволяет шведам каждый год дополнительно привозить из Великобритании, Ирландии и Норвегии более 1,3 млн. тонн отходов. Сжигается не все — самые ценные материалы идут на переработку. В общей сложности на территории Швеции действуют 32 мусоросжигательных завода (МСЗ).

В России, что вполне естественно, проблема обращения с мусором также весьма актуальна. Долгие годы ТКО захоранивались на полигонах, но в Подмосковье и Татарстане уже отсутствует место для таких действий. «Дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» в связи с этим займется строительством четырех МСЗ в МО и одного — в Татарстане. Проектом также обусловлено возведение в МО семидесяти сортировочных станций, пяти десятков перегрузочных станций и 11 мусороперерабатывающих комплексов. Попутно среди населения будут вести активную разъяснительную работу о важности раздельного сбора ТКО.