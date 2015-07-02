Новая пирамида Голода появится в Подмосковье летом 2019 года

Знаменитый инженер Александр Голод рассказал, что намерен построить новую пирамиду на том же месте, где ранее стояла другая пирамида, уничтоженная стихией в мае 2017 года. Он отметил, что на этот раз пирамида будет выполнена из более качественных материалов.

Как рассказал Голод, в настоящий момент проектируется новая пирамида, которая будет построена на прежнем месте в Подмосковье. Инженер намерен завершить проект летом 2019 года, однако, по его словам, пирамиду удастся построить и в 2018 году, если быстро найти партнеров.

Стоит отметить, что пирамиду Голод построит для того, чтобы отследить влияние пирамид на окружающую среду. На этот раз она будет выполнена из бетона и стеклопластиковой арматуры, ее высота составит 40 метров, что гораздо выше, чем прежняя пирамида.