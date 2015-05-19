В "Матросской тишине" обнаружили "VIP-камеры" с холодильником и ковриком для ног

В Сети появились кадры, сделанные в камерах московского СИЗО "Матросская тишина", которые оборудованы гораздо лучше, чем другие комнаты для заключенных. Отмечается, что в некоторых "VIP-камерах" имеется холодильник и даже коврики для ног.

На кадрах видно, что в камере № 275 имеется отдельный санузел с раковиной и унитазом, а около входа расположена тумба для обуви и специальный коврик для ног, на котором изображены львы. Также продемонстрированы кадры и из камер №№ 274 и 276. В одной из них установлен холодильник и электрический чайник, а в другой, которая гораздо больше по размеру, размещен шкафчик для посуды, а стол и скамейки накрыты клеенкой.

Во всех камерах, которые показаны на видео, койки застелены чистым постельным бельем, а на некоторых даже имеются покрывала.

Стоит отметить, что сразу же после выхода данного видео, в прокуратуре Москвы заявили, что в "Матросской тишине" никогда не было специальных VIP-камер, а на ролике всего лишь показаны различия между обычной и отремонтированной комнаты для заключенных.