Составлен ТОП самых сексуальных поп из Instagram

В свое время упругая, и самое важное внушительных размеров задняя точка, взорвала мир модельного бизнеса. Однако впервые за долгие годы худоба отошла на второй план.

Главным брендом стала большая попа и грудь. Составлен ТОП владелиц самых красивых задних точек.

Первая владелица - яркая девушка из США, она сразу указала в своем описании в профиле Instagram, что в ней играет латинская кровь и это заметно невооруженным глазом. Она едва ли не на каждом фото демонстрирует свою выдающуюся заднюю точку. На аккаунт девушки подписано больше 177 тысяч пользователей.

Вторая девушка не пытается скрыть свою явную схожесть в формах с Ким Кардашьян, на Instagram девушки подписано больше 270 тысяч фанатов, и они души не чают в своей любимице.

Третья обладательница шикарных форм является росиянкой, на девушку подписались около 690 тысяч фанатов, девушка в своем Instagram делится с поклонниками о своей ежедневной жизни, чем питается, и как проводит свои тренировки. В комментариях девушку часто называют "Лучшей попой в Северной столице", и с этим сложно не согласиться.

И последняя девушка из украинского Днепра, на своей страничке в Instagram ее попа главная героиня странички, и это не удивительно. Девушка танцует тверк и своим мастерством просто завораживает.