На ЗИЛе построят жилой комплекс со скульптурами голубей

В Москве на территории ЗИЛа начнется строительство жилого комплекса, который украсят скульптурами голубей. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что проект бюро Meganom уже был согласован Москомархитектурой.

Как стало известно, жилой комплекс будет расположен на улице Автозаводской. Планируется, что объект будет состоять из двух корпусов с разными этажами. Первый будет выполнен в виде 16-этажная секция с одноэтажной пристройкой, а также въездом на автостоянку под землей. Второй корпус построят в виде Г-образного здания из восьми этажей с мансардой.

"Изюминкой" второго корпуса будут рельефные карнизы, а также французские балконы и скульптуры голубей. Высота голубей на карнизе будет достигать 1,8 метров, а на козырьках над входами - 0,65 метров. Отмечается, что в жилом комплексе будут располагаться 355 квартир, а для удобства жильцов на парковке обустроят 243 машиноместа и кладовые.