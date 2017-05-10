Пассажиры МЦК скачали около 30 тысяч книг в "Мобильной библиотеке"

В "Мобильной библиотеке" пассажиры МЦК уже успели скачать около 30 000 книг. Итоги подводились за период с момента запуска библиотеки, с апреля 2017 года, до текущего времени.

Согласно опубликованным результатам, наиболее скачанными книгами стали "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Ночной дозор" Сергея Лукьяненко, "Ловушка для влюбленных" Олега Роя и другие.

Стоит отметить, что на станциях МЦК установлены около 30 виртуальных книжных полок, на них насчитывается около 200 произведений. Так, во время поездки москвичи могут немного отдохнуть и перечитать любимые книги, а также прослушать понравившуюся аудиокнигу.