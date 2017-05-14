В администрации Сочи пояснили, почему педагоги живут в подвале школы

Несколько педагогов школы под номер четыре в Сочи проживают в подвале школьного заведения совместно со своими родными и исправно оплачивают коммунальные услуги. Об этом рассказали в муниципальном управлении образования.

Чиновники подчеркнули, что с 2004 года там проживало 13 семей, но на данный момент их осталось всего лишь семь. Все они размещены на цокольном этаже с отдельным входом.

В этом помещении нельзя проводить уроки, но и в санитарных условиях о запрете там проживать ничего не указано. В управлении также отметили, что очень много и учебные заведения города Сочи нуждаются в талантливых и высококвалифицированных педагогах, в том числе и иногородних.

Один из самых эффективных способов привлечения, это предоставление жилья. Кто-то из учителей взял в ипотеку жилье, кто-то приобрел участок за городом, а кому-то выдали служебное помещение.

До этого стало известно, что открылась подпольная гостиница, которая работает на территории образовательного учреждения. Отмечено, что педагоги проживают в одноэтажной пристройке десятки лет, а директор школы выдает им койки.