Мэр Омска лично проверит сантехнику в детских садах города

Мэр Омска Оксана Фадина отправится в детсад № 140 на пр. Комарова в связи с тем, что мама одного из воспитанников обратилась с жалобой на ужасное состояние сантехники в умывальной комнате. Отмечается, что Фадина намерена проверить все дошкольные учреждения в городе.

В администрацию Омска обратилась мать воспитанника детского сада № 140 с жалобой на неудовлетворительное состояние унитазов и раковин в умывальной комнате. Оксана Фадина отметила, что проблемы на самом деле существуют и в ближайшее время они будут решаться. Мэр также заявила, что это очень хорошо, что родители занимают такую активную позицию и не бояться указывать дирекции дошкольных учреждений на все недочеты.

Стоит отметить, что в ходе проверки состояние детского сада № 140 было признано удовлетворительным. В скором времени администрация Омска проверит все дошкольные учреждения города.