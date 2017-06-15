Губернатор Кемеровской области выразил соболезнования семье Михаила Державина

Вчера рано утром из жизни ушел в возрасте 81 года известный актер Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Михаил Державин.

От всех жителей Кузбасса губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил соболезнование его семье и всем близким. Отличный артист и человек очень яркого, самобытного дарования, Михаил Михайлович относился к плеяде известных мастеров, чьи имена по праву считают гордостью отечественной культуры.

За множество лет своей творческой работы в тетре, и кино он создал десятки ярких мужских образов, добавил в них искренность, дешевое тепло, и богатый внутренний мир, также он приобрел признание и любовь многотысячной публики - подчеркнул губернатор. Ранее стало известно, что Мэр Кемерова поздравил с победой авторов уникального электронного помощника.