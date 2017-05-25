С февраля по май движение в Ростове будет ограничено из-за ремонта домов

В период с 1 февраля и до начала мая в Ростове-на-Дону ограничат транспортное движение по причине ремонта жилых зданий. Об этом предупреждают в дорожном департаменте и городской администрации.

Восстановительные работы в многоквартирном доме 19/46 по улице 14-я Линия станут препятствием для перемещения по улице Мурлычева в пределах створа ремонтируемого объекта. На этом участке будет работать строительная компания "Регион-ЮГ".

Кроме того, строительно-монтажные нужды 120-го дома по улице Максима Горького в этот же период станут поводом заблокировать часть проезжей дороги. Здесь будут работать специалисты ЖСК "М. Горького". Власти просят ростовчан заранее предусмотреть объездые маршруты, чтобы избежать неудобств.