В Улан-Удэ 1500 многодетных семей ждет голодная зима

Власти Улан-Удэ сократили льготы многодетным семьям по питанию для детей в школах. Отныне право пообедать горячим блюдом в столовой будут иметь только дети малоимущих граждан.

Вместо новогоднего подарка городская администрация Улан-Удэ «подложила свинью» многим семьям. Аргументируя свое решение недостаточным бюджетным финансированием, администрация сократила льготы на горячее питания для детей.

Таким образом, несмотря на отсутствие классовой градации в современном мире, власти Улан-Удэ самовольно разделили жителей города на «богатых» и «бедных». Теперь нормально питаться в школьной столовой будут иметь право только те дети, чьи родители зарабатывают меньше прожиточного минимума, 10 тысяч рублей.

Конечно, многие жители Улан-Удэ крайне возмущены подобным нововведением, поскольку это решение властей больно бьет по их кошельку и, что немало важно, по здоровью самих детей.