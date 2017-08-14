Youtube заблокировал более 200 каналов из России
Руководство видеосервиса Youtube заблокировало более 200 каналов пользователей из России. Об этом стало известно российским СМИ.
Администрация забанила россиян, которые слишком усердно накручивали себе показатели. В числе заблокированных оказались те, которые дублировали публикации известных блогеров, размещали контент политического характера. Помимо представителей Российской Федерации в запрещенный список попали некоторые иностранные каналы. Можно предположить, что они попали в российские тренды YouTube благодаря использованию ненастоящих просмотров. Компания, владеющая видеохостингом, не сообщает подробный перечень и причины удаления.
10 января пользователи Youtube потребовали у администраторов блокировки американского видеоблогера Логана Пола. Причиной негодования аудитории стало размещение видеоролика с телами мертвых людей, что запрещено правилами. Логан Пол удалил свою запись с канала и опубликовал несколько обращений с извинениями.