В Ингушетии обещают запустить трамвай на солнечных батареях

В Магасе, Ингушетия, к концу 2018 года появятся первые трамваи на солнечных батареях. Об этом авторитетно заявил мэр города Беслан Цечоев.

Уже в конце 2018 года в городе Магас, что в Ингушетии, пассажиры смогут лично оценить все прелести передовых технологий, ознакомившись с первым трамваем, оснащенным солнечными батареями.

Как утверждает мэр Магаса Беслан Цечоев, помимо всего прочего, в трамвае будет доступна электронная библиотека и аудиогиды на 15-ти языках. Сообщается, что в инновационных трамваях появятся массажные кресла.

На этом власти Магаса решили не останавливаться, и в рамках проекта усовершенствования города в 2018 году планируют установить скамейки с подогревом и подсветкой.