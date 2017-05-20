В Оренбурге засыпали опасную снежную горку песком. Скат с нее заканчивался всего в 30 сантиметрах от оживленной проезжей части.

Представители ГИБДД перед новогодними праздниками начали ряд профилактических мероприятий, направленных на поиск и пресечение опасных ледяных спусков и горок на территории города Оренбург. В сферу их интереса попала одна из самых крупных горок в городе, пользующаяся неподдельной популярностью среди молодого поколения местных жителей.

Стражи правопорядка провели на пересечении центральных улиц 60 лет Октября и пр.Знаменского необходимые замеры и вычисления. Оказалось, что скат с этой продолжительной горки заканчивается всего в нескольких десятках сантиметрах от начала проезжей части. Поэтому по правилам техники безопасности и ПДД ее засыпали.

Эту операцию проделали коммунальные службы сразу после распоряжения инспекторов ГИБДД. Местные жители оказались не готовы к такому развитию событий и попытались защитить право развлекаться. Взрослые рассказали, что на подобных горках они катались всю жизнь и ни разу не случались несчастные случаи. Однако полицейские предоставили им совсем иную печальную статистику.