Омское депо снабдили 20 новыми плацкартными вагонами

Годовая программа по обновлению пассажирского состава поездов в Омске подошла к завершению. В Омском депо появились 20 новых плацкартных вагонов.

20 современных плацкартных вагонов появились в управлении Омского депо. Обновление пассажирского состава было реализовано в рамках государственной программы АО «ФПК».

Таким образом, отныне пассажиры, которые не могут позволить себе купе или «люкс», смогут вполне комфортно добраться до пункта назначения. 20 новых вагонов оборудованы согласно современным стандартам, снабжены кондиционерами, биотуалетами, системами видеонаблюдения и электронными табло.

Конструкторы позаботились также и о безопасности пассажиров, вагоны сделаны из пожаростойких легких сплавов.