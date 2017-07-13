Власти Петербурга опровергают подписку в Смольном на эротические каналы

Комитет по информации и связи Санкт-Петербурга опровергает информацию о подписке в Смольном на эротические каналы. Техническая документация, подтверждающая контракт с «Ростелекомом» на данный момент официально не опубликована.

Недавно в Сети появилась сомнительная информация о том, что чиновники из Смольного смогут бесплатно пользоваться пакетом услуг «Ростелекома», включающим в себя 200 телеканалов, в том числе и эротического характера.

Подобная новость действительно вызывала резонанс в регионе, и комитет по информации и связи Петербурга не мог не отреагировать на это. Администрация города опровергла поступившую информацию, заявляя, что на данный момент контракт Смольного с «Ростелекомом» еще не опубликован, однако появится в сети Интернет в ближайшее время.

В то же время, представители «Ростелекома» отмечают, что подобный контракт имел место быть и 200 каналов в нем реально присутствуют. Среди них вполне может «затесаться» один или два эротических.