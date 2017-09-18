В Нижегородской области возросло количество усыновленных детей

В декабре минувшего года резко возросло число детей, которых усыновили. Об этом информирует ГУ ЗАГС по Нижегородской области.

Региональное управление ЗАГС проделало работу по подведению итогов своей работы за прошедший декабрь. Как сообщает ведомство, за последний месяц 2017 года было зарегистрировано 2594 новорожденных, при этом значительно возросло количество усыновленных детей. В декабре 40 малышей обрели новые семьи. Это на треть больше по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

В Нижегородской области за 2017 год была зафиксирована самая высокая рождаемость, а в августе и составила 3403 ребенка. Наиболее высокое количество зафиксированных смертей было в январе, тогда умерли 4467 человека.

Также со слов работников ЗАГС, в декабре прошлого года количество актов о смерти уменьшилось на 8,5%, если брать в сравнение декабрь 2016 года.