Власти Новгорода не позволили размещать крематорий для животных на Лужском шоссе

Городские власти Великого Новгорода не дали разрешение на строительство крематория для животных на Лужском шоссе. Приказ об отказе подписал мэр Юрий Борбышев 29 декабря.

Крематорий для животных не будет размещен на земельном участке в районе Лужского шоссе. Согласно законодательно установленным нормам, предприятия четвертого и пятого классов опасности должны иметь сантиарно-защитную зону радиусом от 50-ти до 100 метров.

Таким образом, департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области не получил разрешение на застройку крематория для животных.