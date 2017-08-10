Во Владивостоке откроют дореволюционный музей-квартиру. Проект местной жительницы получил грант от президента России.

На Дальнем Востоке пытаются привлечь дополнительное количество туристов. Так, на острове Русский, что в столице Приморского края, скоро должны открыть уникальный и неповторимый музей-квартиру с дореволюционной обстановкой.

Этот проект реализуют на деньги президентского гранта. Сообщается, что музей расположится в существующем доме постройки до 1917 года. Известно, что в стенах этого помещения ранее располагался военный корпус во главе с генералом армии Лавром Корниловым.

По замыслу разработчика проекта, здесь планируют полностью воссоздать атмосферу дореволюционной квартиры. Для посетителей станет возможным прикоснуться к деревянной мебели, побеленным аскетичным стенам, посмотреть на старинную печь. Общая площадь помещения не должна превышать тридцати квадратных метров. Примечательно, что рядом располагается еще ряд построек конца 19-начала 20 веков. Вместе они образуют своеобразный туристический комплекс.