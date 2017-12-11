С 1 февраля текущего года из московских аэропортов снова можно будет улететь в Каир. 4 января Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиационного сообщения между Россией и Египтом.

После длительного перерыва в авиасообщении, с конца 2015 года, первый рейс в Каир из московских аэропортов будет осуществлен 1 февраля. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 4 января.

Так, рейсы из аэропортов в Каир будут осуществляться каждую неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Напомним, сообщение между Россией и Египтом было прекращено из-за террористического акта, во время которого самолет А-321 от «Когалымавиа» потерпел крушение над Синайским полуостровом.