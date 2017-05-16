Администрацию Домодедово оштрафуют за незаконную свалку

Администрацию московского аэропорта Домодедово могут оштрафовать за незаконную свалку. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства экологии Подмосковья.

Ранее специалисты проверили предприятие и обнаружили несоответствие экологическим нормам. Они установили, что аэропорт загрязняет защитную полосу речки Гнилуши в микрорайоне Авиационный коммунальными и строительными отходами. Экологи обязали руководство учреждения ликвидировать скопления мусора в трехдневный срок и отчитаться о проделанной работе. В связи с игнорированием требований должностных лиц, мировой суд Домодедовского участка признал Домодедово виновным в невыполнении распоряжений. Вскоре дирекция получит штрафные санкции.

Такие же меры готовятся принять против властей Ступинского района. В Минэкологии отмечают, что они не убрали мусор, оставшийся после строительства канализационного коллектора и оставленный у села Вихорна.