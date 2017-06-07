Модель из Ростова может стать девушкой года по версии Playboy

Модель из Ростова Лиза Кей претендует на звание «девушки года» по версии журнала Playboy. Отдать свой голос за соотечественницу можно на официальном портале издания.

Лиза Кей, уроженка Ростова-на-Дону, начала свою модельную карьеру еще в 2007 году. Сейчас девушка уже имеет богатый опыт за плечами. Она проживает в Нью-Йорке и успела поработать с такими культовыми брендами, как Roberto Cavalli, Max Mara, Richmond и другие.

В августе 2017 года Лиза Кей выиграла в номинации «девушка месяца» в журнале Playboy, однако на этом модель из Ростова решила не останавливаться и теперь сражается с другими красотками за звание «девушки года».

Осталось только пожелать Лизе Кей удачи и дальнейших успехов в работе.