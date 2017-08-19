Москва выделит на путевки в санатории 3,3 млрд рублей

В 2018 году практически в два раза больше ветеранов и инвалидов столицы смогут бесплатно отдохнуть в санаториях. По словам столичного мэра, для этих целей выделили еще 3,3 млрд рублей.

Сергей Собянин рассказал, что показатели по продолжительности жизни растут, и старшего поколения становится больше, для этого расширяются меры социальной поддержки. Проблема, с которой сталкиваются москвичи, это катастрофическая нехватка санаторно-курортных путевок. Для решения этого вопроса правительство закупит необходимое количество. По предварительным подсчетам, дополнительно следует приобрести более 80 тыс. путевок для льготной категории населения. Так, для этих целей выделят порядка 3,3 млрд рублей из резервного фонда. Благодаря чему порядка 200 тысяч жителей получат путевки. К категории граждан, имеющим право на бесплатные путевки, относятся: ветераны войны, ветераны боевых действий, труженики тыла, ветераны труда, инвалиды, неработающие пенсионеры, реабилитированные лица, а также те, кто пострадал в результате террористических актов.