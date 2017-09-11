В Магаданской области родившим первенцев матерям выплатят 40 млн

В Магаданской области матерям, которые в 2018 году родят своих первенцев, выплатят более 40 миллионов рублей из бюджета. Об этом 10 января рассказали представители регионального правительства.

Согласно принятому решению, дополнительную поддержку в размере 19 тысяч рублей в месяц получат жители региона, которые родят ребенка до 25 лет. Материальные выплаты будут поступать до тех пор, пока малышу не исполнится 1,5 года.

Возможность получать премии, а также их размер, определяется размером прожиточного минимума в регионе. Их смогут получить лишь те семьи, средние доходы которых в перерасчёте на каждого члена не превышает 1,5 размера минимальной стоимости, необходимой для проживания трудоспособных граждан.