Сом гигант попался на крючок ростовскому рыбаку

Рыбак из Ростова смог поймать огромного сома, который на вид весил килограмм 10, а по размерам достигал метр в длину.

Свой улов ростовчанин поймал на набережной Ростова. Фото с уловом рыбака сразу появились в Сети. Десятикилограммовый сом в природе не редкость. Сам факт того, что рыба такого размера живет недалеко от центра города миллионника, вот что больше поразило очевидцев.

Профессиональные рыбаки считают Ростовскую набережную хорошим местом для ловли. Здесь можно встретить вполне увесистых рыбин, таких как сазан, судак. Сом попадался очень редко, так как такая рыба выбирает более тихие места обитания. Именно поэтому выловленный сом-гигант считается в данном случае редким и удачным событием. Осенью 2017 уже ловили сома в Ростовской области, тогда поймали рыбу весом в 22 кг. Хотя рекордом его и не назовешь, так как в ростовском краеведческом музее имеется экспонат сома с огромным размером головы и общим весом в 150 кг.