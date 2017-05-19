На поле в Подмосковье обнаружили огромное послание к Богу от россиян

В районе Митино Московской области была обнаружена огромная надпись «Господи, помоги России». На сервисе «Яндекс.Карты» этот объект обозначен как туристический.

Один из пользователь Сети опубликовал странный скриншот сервиса «Яндекс.Карты», на котором отчетливо можно увидеть поле в районе Митино Подмосковья, украшенное набожной надписью «Господи, помоги России». Примечателен также тот факт, что этот объект обозначен как туристический, хотя мало кто знал о существовании подобной достопримечательности.

Некоторые жители района Митино утверждают, что огромная надпись на поле появилась в 2016 году, а ее авторами стали местные священники, которые подобным образом попытались препятствовать застройке долины реки Сходня.