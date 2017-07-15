Мать Шурыгиной прокомментировала выход по УДО Сергея Семёнова

Мать скандально известной Дианы Шурыгиной прокомментировала выход по УДО Сергея Семёнова. Молодого человека приговорили к тюрьме за изнасилование в 2016 году.

Сегодня вышел на свободу по условно досрочному освобождению осужденный за изнасилование жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной Сергей Семенов. 20-летний молодой человек год назад был приговорен судом к отбыванию наказания на восемь лет, а затем ему скостили срок в два раза.

Его выход на свободу прокомментировала мать пострадавшей девушки. Она заявила, что последний год для ее семьи был ужасным и ее дочь только сейчас начала налаживать личную жизнь и вышла замуж. Женщина выразила надежду, что парень вкусит свободы и поживет немного реальной жизнью.

Ранее наш портал писал, что сестра осужденного Семенова сообщила о том, что он выходит из тюрьмы досрочно.