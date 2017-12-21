В Москве новогодние городские елки уберут 15 января

В Москве новогодние городские елки начнут убирать с 15 января. Полный демонтаж праздничных конструкций планируют закончить к марту.

В руководстве Москвы озвучили сроки предстоящего демонтажа новогодних украшений, которые подготовили к апогею праздника. Стало известно, что городские новогодние ели начнут исчезать при помощи специальных работников благоустройства с 15 января. Весь объем демонтажа елочных конструкций намерены завершить примерно через три для после начала работ.

Также озвучены приблизительные сроки избавления московских улиц от световых и декоративных праздничных конструкций. Ими займутся в самом конце календарной зимы. В начале марта новогоднее настроение должно полностью раствориться для москвичей и гостей города до следующей зимы.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен закрыл бесплатный каток, который функционировал в подземном переходе две недели.