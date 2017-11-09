Клиентская база Бинбанка получила возможность бесплатно звонить в контакт-центр через мобильное приложение

Бинбанк торжественно объявил о том, что в новой версии его мобильного приложения «Бинбанк online 2.0» клиентов ждет приятный подарок. Речь идет о возможности бесплатно звонить в контакт-центр кредитной организации через интернет. Теперь клиенты могут в оперативном порядке связаться с представителем Бинбанка из любой страны, где у них есть доступ к Всемирной сети. Тот факт, что оплачивать звонки не нужно, связан с тем, что вызов ведется через интернет. Интересно, что с выделением отдельной линии Бинбанк способствовал существенному сокращению времени обработки онлайн-звонков своим контакт-центром.

Онлайн-звонки позволяют клиентам кредитной организации связаться с контакт-центром и получить оперативную консультацию. В частности, они могут узнать о предоставляемых Бинбанком услугах или запросить информацию о состоянии своего счета.

Стоит добавить, что для того чтобы пользоваться сервисом, следует обновить приложение Бинбанка до последней версии. После этого в разделе контактов появится соответствующая кнопка.