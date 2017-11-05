В Иркутске пройдет бал маскарад в канун Старого Нового Года

Для всех желающих жителей Иркутска в канун Старого Нового Года будет открыт бал маскарад на льду. Событие проводится в рамках фестиваля «Иркутск, выходи гулять».

Начнутся праздничные гуляния в 2 часа дня. Для обладателя лучшего костюма приготовлен подарок. Также все смогут поучаствовать в шоу программе, увидеть танцевальный флешмоб, принять участие в развлекательной программе. Каток площадью в 2000 кв.м, подготовленный для мероприятия, находится на острове Конный. Это один из самых больших катков в городе. Для тех, у кого нет коньков, рядом находится пункт проката, а кто замерзнет, сразу можно погреться в кафе. Город Иркутск поддерживает проведение фестиваля городской среды «Выходи гулять». Для проведения массовых мероприятий в рождественские праздники подготовили общественные пространства и дворовые территории, благоустроенные в 2017 году.