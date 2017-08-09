В Москве из списка долгостроев исключили 36 объектов

Власти Москвы исключили из перечня долгостроев 36 объектов по причине их завершения. Об этом объявили на официальном портале Стройкомплекса.

Ведомство уведомляет, что в начале 2017 года в столице было зарегистрировано 289 недостроенных проектов. Теперь их количество составляет 253, что на 12,5% меньше. 7 из 36 долгостроящихся зданий уже введены в эксплуатацию. Это учебные корпусы на улице Оршанская, прошедший реставрацию комплекс НИИ Первого МГМУ на Достоевского, инженерные коммуникации для нужд театра Олега Табакова на Гиляровского, гараж-стоянка в Северном Бутове и торговая точка на Плещеева. На 9 января вновь начаты строительные работы.

Строителям предстоит закончить 29 федеральных, 129 - инвестиционных и 95 построек, согласно городскому заказу. Как написано в объявлении, планируется обустройство 19 площадок, строительство которых так и не началось или более не актуально.