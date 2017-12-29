Эксперты назвали худшие отели 2017 года

Эксперты назвали худшие пятизвездочные отели 2017 года. Всего было протестировано в анонимном режиме 150 гостиниц.

Специалисты сервиса онлайн-бронирования дорогих номеров отелей, имеющих в своем активе «пять звезд», попытались понять, какие гостиницы постояльцам лучше обходить стороной.

Эксперты действовали в анонимном режиме и смогли в общей сложности побывать в качестве тайных покупателей в 150 отелях, которые расположены в шестнадцати различных странах мира.

Отмечается, что в десятку рейтинга самых худших заведений вошли гостиничные центры из США, ОАЭ, Германии, Франции, Панамы и Португалии.

Так, одним из худших за прошедший год стал отель, расположенный в американском штате Северная Каролина. Он неохотно встречает гостей. Эксперт отметил, что ему калитку открыл молодой человек в потрепанной одежде, который даже не работал там, а в холле пятизвездочного отеля находился раздавленный тапком таракан.

Также в антирейтинг попадали гостиницы, где можно было увидеть пятна крови на постели, плохое обслуживание, сервис и некрасивый вид из окна.