В Ивановской области прекратили делать мороженое

В Ивановской области остановили производство мороженного. Молокозавод прекратил свою работу. Выпуском мороженого в Ивановской области, единственный кто занимался - это Кинешемский молокозавод.

На сегодня все имеющиеся мощности приостановлены. Всего там было задействовано около 100 работников и уже с многими разорван трудовой договор. Дирекция завода считает, что уже к концу мая работа мощностей возобновится, так как летом мороженое и другая продукция молокозавода очень востребована не только в Ивановской области, но и в близлежащем округе. Все производственное оборудование остается на месте. На данный момент обсуждается вопрос о новом сотрудничестве. То, что предприятие продается стало известно еще в августе прошлого года. Предварительно, за него хотели порядка 100 миллионов рублей. Кинешемский молокозавод – это один из немногих предприятий в России, которые делают мороженое из натурального молока.