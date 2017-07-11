В Москве рождественские богослужения посетили 600 тысяч человек

В Москве православные богослужения по случаю Рождества посетили около 600 тысяч человек. Такие данные сообщил Александр Кибовский, глава московского департамента культуры.

Как рассказал чиновник во время президиума городского правительства, москвичи и гости из регионов имели возможность принять участие службах, которые проводились в 15 монастырях и 423 храмах по всей столице.

Он также отметил, что праздничные детские представление посетили 750 тысяч зрителей. Власти организовали 250 новогодних утренников и елок, в рамках которых продемонстрировали порядка 2 тысяч представлений.

По словам Александра Кибовского, как и ранее, самой популярной стала "Елка мэра", которую провели в Гостином дворе. На неё пришли 52 тысячи гостей. Отдельные "Елки мэра" состоялись для 1,7 тысяч пациентов четырех детских больниц.