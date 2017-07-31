В 2017 году в Крым ездили на 3,2% меньше людей

За прошедший 2017 год в Крым на отдых ездили 5,3 миллионов туристов, большая часть побывала на Южном берегу. Представитель Министерства курортов и туризма отмечает, что этот показатель упал в сравнении с 2016 годом на 3,2 процента.

Министерство курортов Крыма отмечает сниженный поток туристов на протяжении 2017 года. Отмечается, что в 2016 году в Республике побывало порядка 5,57 миллионов человек. В сравнении с этим показателем, прошедший год отстает на 3,2 процента. Министр курортов Вадим Волченко поясняет, что виной этому высокая стоимость билетов на авиарейсы к полуострову, а также усилившаяся конкуренция.

Тем не менее, по словам Волченко, это не худший показатель, который мог бы быть. Кроме того, такая ситуация позволяет задуматься, что можно изменить и улучшить, чтобы Крым привлекал посетителей еще больше. Для этого уже был проведен ремонт в полусотне отелей, а также были открыты новые. Для удобства и комфорта, власти также обустраивают пляжи, чтобы те были полностью адаптированы для большого потока человек.