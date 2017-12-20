В Брянской области проход через «Погар» закроют для граждан с 21 января

На КПП «Погар» в Брянской области с 21 января будет перекрыто движение для граждан обоих государств.

Такое постановление приняли в министерстве. Пункт пропуска будет закрыт как для пеших, так и для автомобильного транспорта. Причиной закрытия называют ремонт пограничной службы. В целях обеспечения безопасности и общественного порядка, движение будет прекращено до момента полного реконструирования. На границе с Украиной, в Брянской области всего работают 4 пропускных пункта. Для всех желающих пересечь границу, рекомендуют спланировать маршрут через оставшиеся рабочие КПП. В основном через «Погар» ездили дальнобойщики.