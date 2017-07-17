Популярность печатных СМИ среди Россиян падает

Согласно проведенных опросов центром изучения общественного мнения, каждый пятый житель России отдает предпочтение электронным газетам и журналам, вместо печатных изданий.

При этом 75% граждан России пока не готовы вообще исключить чтение бумажных СМИ. С 2014 года наблюдается тенденция по снижению спроса на печатные издания с 77% до 55%. Параллельно количество читателей электронных изданий также пошло на спад с 58% до 54%. Большая часть российской молодежи (18-35 лет) познают новости через интернет, как и львиная доля жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди старшего поколения (от 60 лет) только 25% читают все в интернете. В областях почти 40% познают мир сквозь призму электронных носителей. Прослеживается рост и в применении электронных медиаресурсов: в 2013 году их использовали 29% россиян, уже в 2017 показатели выросли до 47%. В опросе задействовали более 1000 россиян в возрасте от 18 лет.