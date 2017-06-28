Белгородские студенты устроили химический Новый Год

Для детей школьного возраста студенты и преподаватели белгородского Института инженерных технологий и естественных наук приготовили Новогоднюю программу с использованием науки химии.

Гидом в волшебную страну химии был давно полюбившийся Дед Мороз. Вместе со своими верными помощниками, они показывали ребятам что можно делать, зная науку. В результате школьники увидели: снег в стакане, огненный дождь в колбе, извержение вулкана. Учащиеся института инженерных технологий и естественных наук БелГУ поведали всем, как может пригодиться изучении химии в жизни. В доказательство своих слов они продемонстрировали ряд экспериментов: проверяли воду, фрукты и колбасу на присутствие нитритов. При нагревании пробирки, если получается сильный розовый цвет, то колбаса несъедобная ,с большим количеством нитритов – такую тайну открыли студенты института.