Дайверам удалось снять на видео метаморфозы испуганного осьминога, который активно пытался скрыться. Видеозапись явления опубликовало издание The Mirror.

Во время погружения в океан у Гавайских островов Гектор Сегвин запечатлел моллюска, предпринимавшего активные попытки уйти от потенциальной угрозы. На записи можно заметить красочное зрелище, как осьминог удирает от преследователей, периодически меняя окраску и форму под цвет окружающих объектов, временами практически сливаясь с ними.

Гектор Сегвин выразил свою радость оттого, что смог понаблюдать за удивительным животным. Известно, что осьминоги способны изменять цвет кожи из-за клеток-хроматоморфов, которые содержат специальные пигменты. Эти участки специфически растягиваются и сокращаются в зависимости от сигналов нервной системы. В частности, в случае испуга они светлеют практически до белого.