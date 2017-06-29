Руководство заповедника просит жителей Приамурья отвезти кровь тигра в Москву

Руководство Хинганского заповедника просит жителей Приамурья отвезти тигриную кровь на исследование в Москву. Такое объявление на своей странице в Facebook разместил Вячеслав Кастрикин, замдиректора по науке.

27 декабря следы крупного хищника заметили в пределах Хингано-Архаринского заказника. Специалисты отыскали его логово и взяли пробы крови, оставшиеся на снегу. Они предполагают, что тигр может быть Кузей, одним из тех трех, которых Владимир Путин выпустил в леса в 2014 году. Достоверно установить "личность" животного смогут только в московской лаборатории.

В обращении Вячеслав Кастрикин просит отозваться желающих помочь зоозащитникам. Он отмечает, что биоматериал абсолютно безопасен. Единственное требование - образцы необходимо доставить в замороженном виде. Сотрудники природоохраняемой территории подчеркнули, что не огорчатся, если это окажется не Кузя. В любом случае, очень хорошо, что в ареале обитания тигрицы Илоны появился здоровый самец.