100 известных женщин объявили протест «ненависти к мужчинам»

Не менее ста популярных актрис, писательниц, представительниц творческих профессий выступили с открытым письмом против «ненависти к мужчинам», которую спровоцировали серия скандалов.

Среди селебрити отметились Катрин Денёв, Ингрид Кавен, Катрин Милле и другая прекрасная половина человечества. В своем письме знаменитости делают акцент, что приставание само по себе не является преступлением, даже если оно имело настойчивый или бестактный характер. В отличие от насилия, которое уже заведомо подпадает в разряд уголовно наказуемых деяний. Особое внимание к правонарушениям сексуального характера превращает обычное ухаживание в нечто противозаконное и вместо раскрытия намерения истинных преступников, перетекает в повсеместную травлю. Из числа известных мужчин некоторым пришлось покинуть свои посты из-за попытки поцеловать или притронуться к коленке. В число известных мужчин, обвиненных в домогательстве, вошли актеры, политические деятели, экс-президент США и многий другие.