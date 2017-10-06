Открытие реконструированного казанского цирка планируют на конец марта

Завершение всех обновлений Казанского государственного цирка хотят подгадать к концу марта - началу апреля. Все работы по обновлению начались еще год назад. После их окончания состоится официальное открытие учреждения.

Сооружению присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, он был построен в 1967 году. Благодаря чему фасад здания и первоначальный его общий вид остался не тронутым. Всем известные формы чаш-раковин так и оставили без изменений. Для дальнейшего нормального функционирования цирка произвели замену коммуникаций и зрительских сидений, укрепили крышу, фасад сделали более теплым, а на здание разместили медиаэкран. Для юных циркачей откроют детскую цирковую школу, которая начнет работу вместе с цирком.