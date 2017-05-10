Скончался актер Михаил Державин

В Москве скончался знаменитый российский и советский актер Михаил Державин. Артисту на момент смерти был 81 год.

Сегодня пришло скорбное известие, что любители театра и кино лишились своего кумира. Ушел в мир иной актер театра сатиры Михаил Державин. Сообщается, что у него последние годы прогрессировала давняя болезнь, однако о точной причине смерти артиста пока ничего не сообщается.

Державин запомнился обычному зрителю по работе на широком экране. Он дебютировал в кино в качестве актера еще в 50-е годы прошлого столетия и за это время сыграл несколько десятков запоминающихся ролей. Однако основным местом его работы стали театральные подмостки. Десятилетия он провел на сцене театра сатиры в Москве и до последних дней своей жизни дарил свое неподражаемое творчество многочисленным зрителям.

Дата прощания в народным артистом России пока не определена.