Оперный певец и народный артист Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни

Стало известно о смерти на 91-м году жизни оперного певца Александра Ведерникова. Он долгое время был солистом Большого театра и был признан народным артистом СССР. Пока не известно, что спровоцировало смерть. Дату прощания с ним огласят позже.

На портале Большого театра сообщается о смерти великого артиста СССР и России Александра Ведерникова. Его не стало 9 января. Сообщается, что время прощания с ним пока не назначено, однако обновленная информация будет добавлена, как только что-то выяснится. Родственники оперного певца также подтвердили слухи. По их словам, смерть Ведерникова наступила во вторник днем.

Александр Ведерников является выходцем из Кировской области. С детства у него была тяга к музыке, однако в его жизни были и препятствия тому, чтобы он ею занимался. Дополнительно он занимался изобразительным искусством, однако все же сумел устроить успешную сольную карьеру.